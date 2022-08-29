انطلاق فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة «صور»

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبدأت بالتقاط صورا تذكارية عند النصب التذكارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أهمية الملتقى الذى يشارك به 1500 من شباب الوزارات، والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات المحلية شركاء العمل مع وزارة الشباب والرياضة.

وتوجه الشباب المشارك بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة لتنظيم هذا الملتقى، الذى يعمل على التشبيك بين شباب الوزارة ومختلف شباب الوزارات المصرية والعمل على أن تكون وزارة الشباب والرياضة بيت شباب مصر، وإلقاء الضوء على البرامج والمشروعات والأنشطة التى تقدمها الوزارات، ورسالة مفادها أن يكون الجهاز الإدارى واحد.



وتتضمن فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مجموعة من الأنشطة والبرامج منها، زيارة الحى الحكومى ومسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، معرض المنتجات الوزارية لعرض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة، لقاء مجمع بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحى لكل وزارة وتعارف شخصى ومشاركات عمل وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والوزراء وكوكبة من الإعلاميين ونجوم الفن والمجتمع.