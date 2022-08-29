أمن القاهرة يقدم المساعدة لمسنة غير قادرة على الحركة

جدة - نرمين السيد - قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، المساعدة لمسنة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، استغاثة بوجود مُسنة تقيم بمفردها وغير قادرة على الحركة نظراً لظروفها الصحية ومحتجزة داخل الشقة، محل سكنها الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل. وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى فتح باب الشقة، وتقديم المساعدة اللازمة لها، واستدعاء سيارة إسعاف، وتوقيع الكشف الطبى عليها. ووجهت المواطنة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية، وتلبية استغاثتها.

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