انت الان تتابع خبر عاجل – وزير التعليم الجديد يعلن عن آخر موعد للتحويلات بين المدارس : الحق حول بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، آخر موعد للتحويلات بين المدارس بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضح حجازي أن الأربعاء القادم الموافق 31 أغسطس هو اليوم الأخير الذي يمكن لأولياء الأمور بمخلف محافظات الجمهورية بعمل تحويل بين المدارس لأبنائهم.

وأشار وزير التعليم والتعليم الفني، أنه مد فترة التحويلات بين المدارس حتي الأربعاء القادم يأتي في إطار سعى وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كافة المقومات اللازمة بالنهوض بالعملية التعليمية للتسهيل على كافة أولياء الأمور في كافة المناطق.

وكان الوزير الجديد قد أعلن عن تأجيل الدارسة في العام الدراسي 2022/2023 لجميع للمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات حتي يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022..