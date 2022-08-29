انت الان تتابع خبر عاجل – التموين تكشف النقاب على حقيقة وجود نقص وزيادة أسعار الزيت بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسم على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ما يجري تداوله على صفحات السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في الأسواق في زيت الطعام بالإضافة إلي حدوث زيادة كبيره في سعره خلال الأيام الماضية

وأكد المصيلحى في تصريحات صحفية له خلال الساعات الماضية، هذا المنشورات كاذبة وليس لها أي أساس على أرض الواقع، موضحاً أن هناك كميات كبيرة من الزيت في الأسواق والمخزون منه يتجاوز 6 أشهر بعد نجاح في التعاقد على 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تم طرح كبيرة من الزيت والسلع الأساسية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%.