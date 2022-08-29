التعليم: تنفيذ حملة لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية

وذكرت "التربية والتعليم" فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع المختصين من جهاز شؤون البيئة بالمديريات التعليمية، فضلا عن تخصیص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ وذلك طوال فترة انعقادها.
وأوضحت أنه سيتم إعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية لكوادر التربية البيئية والسكانية والصحية بالإدارات والمدارس حول التوعية بظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديريات التعليمية، وإعداد مجلة حائط بكل مدرسة للتوعية بظاهرة التغيرات المناخية بحيث تتناول أسباب الظاهرة، وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية على الإنسان والبيئة.
وشددت الوزارة، على ضرورة توظيف الأنشطة الدرامية والفنية والمناظرات للتوعية بقضية التغيرات المناخية، وطرح مسابقات طلابية مثل الأبحاث والمطويات والأعمال الفنية وصفحات التواصل الاجتماعى للتوعية بقضية التغيرات المناخية، ومنح شهادات تقدير للطلاب الفائزين على مستوى المديرية مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
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