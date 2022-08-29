وزير الزراعة: مستعدون لتقديم كل الدعم الفنى للأشقاء فى مدغشقر

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، فيدينافو رافوكاترا وزير المياه بمدغشقر والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.





حضر اللقاء مديرا برنامج الغذاء العالمى فى مصر ومدغشقر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأكد القصير عمق العلاقات بين البلدين وعلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مستعرضا النهضة التى شهدتها مصر خلال الثمانية سنوات الماضية فى مجالى الزراعة والرى

وأشار إلى المشروعات العملاقة فى مجال معالجة وتحلية المياه لإيجاد مصادر مائية لاستصلاح أراضى جديدة وكذلك مشروع تبطين الترع وتحديث نظم الرى من خلال نظام تمويلى قوى من الجهاز المصرفى بدون فائدة على عشر سنوات وكذلك استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة قصيرة العمر موفرة للمياه وايضا تنمية الوديان وحصد مياه الأمطار والسيول وقال إن مصر انشئت أيضا محطات عملاقة لمعالجة الصرف الزراعى فى المحسمة وبحر البقر والساحلى الشمالى وحاليا جار استصلاح أكثر من 3 ملايين فدان كل هذه مشروعات أنفقت عليها الدولة المصرية مليارات الجنيهات من أجل تحقيق الامن الغذائى للمواطنين مؤكدا أن مصر من أكفاء الدول فى إعادة استخدام المياه وتمتلك أكبر مركز للبحوث الزراعية يضم أكثر من 11 ألف باحث وكذلك تمتلك أول مركز فى منطقة الشرق الأوسط لبحوث الصحراء،

وأكد القصير استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم الفنى للأشقاء فى مدغشقر بناء على توجيهات الرئيس السيسى وكذلك المساهمة فى وضع استراتيجية وطنية للزراعة هناك والتدريب وبناء القدرات والتكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى والاستفادة من تجربة مصر فى التعاون مع شركاء التنمية وخصوصا برنامج الغذاء العالمى باعتبارها نموذجا يحتذى،

وأعرب وزير المياه بدولة مدغشقر عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الزراعة وتطلعه للاستفادة من التجربة المصرية والانجازات التى شهدتها مصر مشيرا إلى أن غالبية السكان فى بلاده يعملون فى مجال الزراعة والصيد ولكن بأساليب تقليدية،

وأكد وزير مدغشقر أنه يتطلع أيضا إلى الاستفادة من التكنولوجيا المصرية الحديثة من أجل زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى وبمساعدة برنامج الغذاء العالمى لتوفير الغذاء لمواطنيه.

واتفق الوزيران على تدريب الأشقاء من مدغشقر فى مركز الأقصر التنسيقى بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى.