مصر تقدم خبراتها للعالم فى القضاء على فيروس سى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، الدكتور جوهان وورد مدير تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد الوبائى وأستاذ الصحة العامة بجامعة إيمورى الأمريكية، بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة.





تأتى زيارة الدكتور جوهان وورد، بهدف إبلاغ وزير الصحة والسكان، بترشيح مصر لرئاسة الدورة الأولى للتحالف، والتى تبدأ فعالياتها فى 20 سبتمبر المقبل، تقديرا لجهود الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع، النجاح الذى حققته المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى، والتى تضمنت إجراء أكبر مسح صحى، بفحص نحو 70 مليون مواطن، واكتشاف أكثر من 2.2 مليون مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير بحث مع مدير تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد الوبائى، الدور المحورى للدولة المصرية فى القضاء على فيروس سى، مؤكدا ترحيب مصر بتقديم كافة خبراتها وإسهاماتها للقضاء على فيروس إلتهاب الكبد الوبائى عالميا.

وأشاد الدكتور جوهان وورد، بجهود الدولة المصرية فى ملف القضاء على الفيروسات الكبدية، معربا عن تقديره لموافقة مصر على رئاسة الدورة الأولى للتحالف، والذى سيساهم فى تحقيق أهداف التحالف بالقضاء على الفيروس فى كل دول العالم.