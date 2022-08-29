وزير القوى العاملة في لقاء مع ”الصحفيين”:نسعى بخطى ثابتة نحو تطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - في إطار حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة ، عقد الوزير لقاء بديوان عام الوزارة مع الصحفيين والمحررين بالصحف والمواقع الالكترونية،المتخصصين في ملف العمل ، وذلك للاستماع إلى استفساراتهم بشأن عمل الوزارة ، باعتبارهم احد اهم أذرع الدولة في نقل المعلومات والأنشطة للمواطنين ،موضحا أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التعامل مع الرأي العام بنقل المعلومات والبيانات وانشطة الوزارة بشفافية.

وجاء في بيان رسمي للوزارة اليوم الاثنين أن اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتين استمع فيه الوزير إلى محرري الصحف القومية والحزبية والخاصة لمطالبهم بتفعيل التواصل الإعلامي معهم بشكل أكبر ،وايضا استفسروا عن خطة الوزارة بشأن ملفات فرص العمل والتدريب والتشغيل ،والعمالة المصرية في الخارج ،والعمالة غير المنتظمة ،وقانون العمل وغيرها من الاستفسارات ..

وفي رده على السادة الإعلاميين أكد وزير القوى العاملة أن هذا اللقاء للتعارف،وانه حرص على الاستماع الى كل الصحفيين ،وقال أنه منذ توليه حقيبة الوزارة منذ ايام قليلة حرص على الاستماع الى كافة قطاعات الوزارة لوضع خطة العمل المناسبة لكل قطاع لتفعيل دورها لخدمة المواطن المصري في الداخل والخارج ،واضاف ان الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو التطوير والنهوض في الأداء.

وقال "شحاتة" أن ملفات وزارة القوى العاملة من أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري والتي سيتم تناولها الفترة المقبلة كملفات : التشغيل،و التدريب المهنى تماشيا مع سوق العمل ، ورعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ،فضلا عن متابعة عمل المديريات وأجهزة التفتيش التابعة للوزارة فى المحافظات وتفعيل أدوارها وفقاً لأحكام القانون،ومتابعة التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال حفاظا على مبدأ التوازن في علاقات العمل بين كافة أطراف الإنتاج حرصا على الاستقرار في مواقع العمل ،وزيادة الإنتاج تماشيا مع ثقافة" الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي .