وزيرا الاتصالات والهجرة يبحثان أهم ملفات التعاون المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - د. عمرو طلعت: المصريون بالخارج ثروة قومية.. وحريصون على تطويع التكنولوجيات الحديثة لرعاية مصالحهم

السفيرة سها جندى: بروتوكول تعاون مع الاتصالات لدعم استفادة المواطنين بالخارج من التحول الرقمى

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السفيرة/ سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمى داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على النحو الذى يعزز من جهودها فى التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

حضر اللقاء المهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور/ صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسى وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن المصريين بالخارج ثروة قومية لا يستهان بها ولديهم رغبة مستمرة فى خدمة الوطن على كافة الأصعدة، مضيفا أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لرعاية مصالح المصريين فى الخارج.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية والتى تضم ١٥٠ خدمة حكومية؛ مؤكدًا أن هذه الخدمات سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين بالخارج لما تقدمه من مميزات وتسهيلات وفقًا لمحددات تضمن التسجيل الشخصى.

وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع وزارة الهجرة لتمكينها من تعزيز آليات التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم للأفكار المبتكرة التى من شأنها تقوية روابط المصريين بالخارج بالوطن.

من جانبها؛ أشارت السفيرة/ سها جندى إلى أن اللقاء تناول مناقشة تشكيل لجنة لبحث إطلاق بروتوكول تعاون لدعم التعاون الثنائى فى أهم ملفات التعاون المشتركة، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا وتعاونا مثمرا بين الوزارتين على مستويات مختلفة أبرزها دراسة إطلاق تطبيق الكترونى يجمع كافة المزايا والمحفزات الجارى التشاور بشأنها مع مختلف المؤسسات الوطنية لدعم الترابط بين المواطن المصرى بالخارج ووطنه الأم والاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين فى الخارج من الخدمات الرقمية التى تتيحها الدولة للتيسير عليهم فى استخراج أوراقهم الرسمية.