تطبيق إلكترونى لدعم ترابط المصريين بالخارج مع وطنهم

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين، بهدف تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمى داخل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على النحو الذى يعزز من جهودها فى التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.





وحضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسى، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.

من ناحيتها؛ أشارت السفيرة سها جندى إلى أن اللقاء تناول مناقشة تشكيل لجنة لبحث إطلاق بروتوكول تعاون لدعم التعاون الثنائى فى أهم ملفات التعاون المشتركة، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا وتعاونا مثمرا بين الوزارتين على مستويات مختلفة أبرزها دراسة إطلاق تطبيق إلكترونى يجمع كافة المزايا والمحفزات الجارى التشاور بشأنها مع مختلف المؤسسات الوطنية لدعم الترابط بين المواطن المصرى بالخارج ووطنه الأم والاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين فى الخارج من الخدمات الرقمية التى تتيحها الدولة للتيسير عليهم فى استخراج أوراقهم الرسمية.

وبدوره أكد الدكتور عمرو طلعت أن المصريين بالخارج ثروة قومية لا يستهان بها ولديهم رغبة مستمرة فى خدمة الوطن على كافة الأصعدة، مضيفا أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لرعاية مصالح المصريين فى الخارج.

وأشار طلعت إلى إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية والتى تضم 150 خدمة حكومية؛ مؤكدًا أن هذه الخدمات سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين بالخارج لما تقدمه من مميزات وتسهيلات وفقًا لمحددات تضمن التسجيل الشخصى.

وأعرب عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع وزارة الهجرة لتمكينها من تعزيز آليات التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم للأفكار المبتكرة التى من شأنها تقوية روابط المصريين بالخارج بالوطن.