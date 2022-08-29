وزير الرى يبحث مع نظيره بمدغشقر تعزيز التعاون بين البلدين «صور»

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بفيدينيافو رافوكاترا وزير المياه والصرف الصحى بدولة مدغشقر والوفد المرافق لسيادته، وبرافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، وباسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مدغشقر.





جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

ورحب الدكتور سويلم بالسيد رافوكاترا والوفد المرافق له، مؤكدا رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر ومدغشقر فى مجال الموارد المائية، ومشيرا لما تمثله مثل هذه اللقاءات من فرصة هامة لزيادة التواصل والتعاون بين مختلف دول العالم وزيادة قدرتها على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وأن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات.



وعبر رافوكاترا عن شكره للدكتور سويلم على حسن الإستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر فى كل المجالات لاسيما فى مجال الموارد المائية، وإستعرض سيادته التحديات الكبيرة التى تواجه دولة مدغشقر فى مجال إدارة الموارد المائية، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من أعاصير وجفاف والتى تفاقم من الوضع الحالى، كما أشاد بالإدارة المتميزة للموارد المائية فى مصر، وما تمتلكه مصر من خبرات عديدة فى مجال الإدارة المثلى للمياه، الأمر الذى شجع بلاده على السعى لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لمواجهة التحديات التى تواجهها مدغشقر، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة فى هذا المجال.



وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتميزة فى مجال حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وفى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتى يمكن نقلها لدولة مدغشقر، وتم خلال اللقاء الإتفاق على إعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى يشتمل على تقديم الخبرة المصرية فى مجالى حصاد الأمطار وإدارة المياه الجوفية لدولة مدغشقر، مع الترتيب لإجراء زيارات ميدانية لعدد من خبراء وزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه لدولة مدغشقر للتعرف على التحديات الموجودة على أرض الواقع، ووضع خطط ومقترحات للتعامل معها.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للسيد رافوكاترا والوفد المرافق لسيادته للمشاركة فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر إكتوبر المقبل، لإثراء الحوارات والمناقشات خلال فعاليات الأسبوع، والذى يعد فى الوقت ذاته فرصة لتوفير تمويل من الجهات المانحة للمشروعات التى ترغب مدغشقر فى تنفيذها.



وأشار برافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر لاستعداد البرنامج للتنسيق مع الجانبين فى إعداد بروتوكول التعاون، وتعزيز التعاون (جنوب – جنوب)، ونقل الخبرات المصرية المتميزة لغيرها من الدول الإفريقية، كما توجه بالتحية لما تقوم به الدولة من مجهودات ضخمة لصالح المزارعين ودعم روابط مستخدمى المياه، كما توجه بالشكر لمصر على تنظيم أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27.