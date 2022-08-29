بحث رئيس الوزراء السياسات النقدية مع البنك المركزى يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، أمس، عددا من الإجراءات المقترحة فى إطار زمنى محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادى الحالى، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام فى السياسات المالية والنقدية، وضمان توافر مختلف المنتجات فى الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وتناول الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية، وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزى حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، التى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع، عرض القائم بأعمال محافظ البنك المركزى على رئيس مجلس الوزراء موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مع استعراض أهم الجهود المبذولة فى هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم قطاع الصناعة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم تأكيد أهمية اللقاءات المستمرة، والتشاور الدورى حول السياسات الاقتصادية المطلوبة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تصريح وزير النقل كامل الوزير، بأن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محورى وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة فى فتح أسواق جديدة من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تقديم حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية والسكك الحديدية وخدمات النقل المتعدد الوسائط.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها أمس بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.

واستمع الوزير إلى عرض من محمد خليل مدير مشروع التطوير بالميناء، بشأن الأعمال التى تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، حيث بلغت معدلات تنفيذ الأرصفة 40% وأعمال تنفيذ الحفر الجاف 75% وشبكة السكك الحديدية 35% وحواجز أمواج الميناء 82% والطرق الداخلية 42%.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية إنشاء 18 كيلومترا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترا، وساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع "السخنة/العلمين/مرسى مطروح/الفيوم"، بالإضافة إلى طريق شريانى بطول 17 كم رصف خرسانى 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يسهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تسير تبعا للجدول الزمنى المقرر، بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء فى مشروعات الهيدروجين الأخضر التى تأتى على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع توقيع بعض العقود خلال قمة تغير المناخ ودخولها حيز التنفيذ نهاية العام الحالى.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أمس بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد، حيث أكد الوزير أن التعليم مسئولية قومية وأن النجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة من القيادة السياسية.

وأوضح أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو دورنا الآن، ويجب أن نعمل على انضباط العملية التعليمية والتجهيز المبكر للعام الدراسى الجديد.

وشدد حجازى على متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسى، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها، حيث إنه يجرى حاليا إعداد قرار وزارى بذلك.

وأوضح الوزير أنه لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه واستثماره بدون إقصاء لأحد فى عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء فى التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التى تمثل أولوية لدى الوزارة.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد الوزير أن المناهج الجديدة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة والحصول عليها فى ظل التحول الرقمى وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت ودمجها مع البرنامج الدراسى للطالب لتعينه على فهم الدروس، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة لضمان أن الطالب يسير فى المسار الصحيح.

وتطرق حجازى إلى المعلم ودوره الهام فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود، مشيرا إلى أهمية تدريب المعلمين على مواصفات اختبارات المنظومة الجديدة.

وأكد الوزير أنه حرصا على مصلحة الطلاب، سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كليات التربية للقياس والتقويم لبحث آلية تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تقرير اللجنة لتصب فى مصلحة الطالب، ولكى يكون الطالب على دراية بكيفية تقييمه قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وفى سياق متصل، أكد الوزير أن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات التى تؤهل لسوق العمل، وإشراك أصحاب الصناعات والمؤسسات فى عملية تقييم الطلاب، والعمل على التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من تعليم متميز بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات، بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة والجهات المختصة.

وذكر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف على مشروع كبير "مدارس مصر المتميزة" يتم تطبيقه بالمدارس الرسمية للغات وستحدث طفرة فى التعليم، نظرا لأنها ستكون مدارس ذكية مزودة ببنية تكنولوجية وفراغات لممارسة الأنشطة لإعداد جيل قادر على المعرفة.

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية ـ اليابانية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جوهر التعليم اليابانى يتوافق مع منظومة التطوير فى مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية.

كما وجه حجازى، مديرى الإدارات التعليمية بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التى قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة.

من ناحية أخرى، أدى صباح أمس، طلاب شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الحالى، فى مادة الديناميكا، بإجمالى 2817 طالبا وطالبة.