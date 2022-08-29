أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تبدأ اللجنة الاقتصادية لمجلس جامعة الدول العربية الاقتصادى والاجتماعى أعمالها، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التى تمثل أولوية فى العمل الاقتصادى العربى المشترك.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات "الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 1500 شاب من ممثلى الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة.

الإسكندرية

ينظم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع عدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وذويهم والجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا المجال، وذلك فى نادى اليخت المصرى بمدينة الإسكندرية.

الأقصر

تطلق مديرية أوقاف الأقصر مجلس الإقراء الأول بمسجد النور بمدينة طيبة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلين متتاليين، ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، وذلك مساءً، على مسرح المحكى.

القاهرة

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان "التغيرات المناخية وتداعياتها"، وذلك فى السابعة والنصف مساءً، بمركز الهناجر للفنون.

القاهرة

تحيى الفنانة فاطمة محمد على، وفريق شباب لايف، حفل الليلة السابعة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

القاهرة

يستضيف مسرح النهار بوسط البلد العرض المسرحى "سالب واحد" للمخرج عبد الله صابر، ويستمر لمدة أسبوع.

القاهرة

يقام حفل موسيقى على خشبة مسرح النهر بـ ساقية الصاوى لفرقة ماريو سعيد، فى الساعة السابعة والنصف.

الإسكندرية

يقيم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بـ مكتبة الإسكندرية، على خشبة المسرح المكشوف، فى الساعة الثامنة والنصف مساءً، حفلًا موسيقيًا لفريق سماعى.

القاهرة

ينظم مركز "الجزويت" الثقافى بالقاهرة، وعلى مدى يومين، ورشة للتدريب على المسرح الحركى، بالتعاون مع فرقة Up Lift الأمريكية، وهى من الفرق المشاركة بمهرجان المسرح التجريبى بالقاهرة.

القاهرة

تقام ندوة بمكتبة مصر الجديدة العامة بعنوان "الرواق الفلسفى"، فى تمام الخامسة مساءً، بمقر المكتبة بمصر الجديدة.

القاهرة

يلتقى فريقا فيوتشر ومصر للمقاصة، فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.