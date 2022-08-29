حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويكون الطقس مائل للحرارة رطبا ليلا على معظم الأنحاء، مع توقع بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 34 25 الإسكندرية 31 25 وادى النطرون 33 25 طنطا 33 25 شبين الكوم 34 25 دمنهور 33 24 بلطيم 31 24 مطروح 30 23 السلوم 31 23 سيوة 38 23 بورسعيد 31 25 دمياط 30 25 الزقازيق 34 25 المنصورة 34 26 الإسماعيلية 35 23 السويس 35 24 العريش 32 24 رفح 31 24 رأس سدر 38 26 نخل 36 21 نويبع 39 27 طابا 39 26 كاترين 36 20 الطور 36 27 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 28 الفيوم 35 26 بنى سويف 35 26 المنيا 37 26 أسيوط 38 26 سوهاج 40 26 قنا 43 27 الأقصر 43 28 أسوان 44 29 إدفو 44 29 أبوسمبل 43 28 الوادى الجديد 41 26 شلاتين 39 28 أبو رماد 38 28 حلايب 36 27 رأس حدربة 36 27

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