نائب محافظ البحيرة: الأوقاف تعد جيلا واعدا يؤمن بالوسطية والاعتدال

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن وزارة الأوقاف تسهم فى نشر الوعى والتعريف بصحيح الدين وإعداد جيل واعد يؤمن بالوسطية والاعتدال قادر على مواجهة الأفكار المغلوطة بجانب دورها فى تشييد وعمارة المساجد.





جاء ذلك فى كلمة نائب محافظ البحيرة، خلال حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين فى النشاط الصيفى ضمن مبادرة "حق الطفل" والذى نظمته مديرية أوقاف البحيرة بساحة مسجد الحبشى بدمنهور، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس جويلى عضو المجلس القومى للمرأة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ويأتى الحفل الذى عقد بحضور الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، فى إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعى الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفى للأطفال الذى تقيمه الوزارة لمدة ثلاثة أشهر.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بما رأته من نجاح لأئمة وواعظات الأوقاف فى الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بهذه القوة والكثافة، وبالتفاعل مع الوسائل العصرية فى التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال من خلال البرنامج الصيفى والذى يعقد بالمساجد، لما له من أهمية فى الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم واكتشاف ورعاية الموهوبين لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

من جانبه، أكد الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة - فى كلمته – أن البرنامج الصيفى للطفل مبادرة تثقيفية لبناء وعى الطفل، تسهم فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، إيمانًا بحق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأوضح أن البرنامج الصيفى للطفل لا يقتصر على الجانب الدينى فقط وإنما يشمل الجوانب الحياتية للطفل اجتماعيًّا وتاريخيًّا وأدبيًّا ونفسيًّا وعلميًّا وخياليًّا لبناء طفل متكامل قادر على الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة فى القضايا المجتمعية والوطنية.

كما تم تقديم عرض مسرحى بالعرائس لعدد من القصص التربوية للأطفال تفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".