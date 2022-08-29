التموين توضح تفاصيل فتح التظلمات للمستبعدين من الدعم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الفترة الأخيرة تم إرسال رسالة على بون صرف الخبز لبعض المواطن بأنه غير مستحق للدعم، وهذا كان بسبب أحد الأمرين، إما أنه يمتلك سيارة موديل 2018 أو أكثر، أو مرتبه مرتفع يتجاوز الـ9600 جنيه، وهؤلاء تعتبرهم وزارة التموين ولجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء غير مستحقين للدعم التموينى ومن ثم يتم إيقاف صرف السلع التموينية لهم، مع استمرار صرف الخبز المدعم.

وتابع، أن البعض من هؤلاء يقوم بعمل تظلم، وبالتالى فتحنا باب التظلمات لجميع الذين تم منعهم من صرف السلع التموينية، مع الإتيان بما يؤيد تظلمه وبالتالى يتم فحص التظلم وصرف للسلع مرة أخرى.

وقال كمال، إن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم يأتى لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن رقم الهاتف المحمول سوف يساهم فى ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول.

وأكد أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلى موقعى (‏دعم مصر – مصر الرقمية) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر على المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل بأسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على ان ‏يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.