الإفتاء تعلن عن برنامج جديد يعالج قضايا المجتمع (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، فى بيان لها: "بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2022، يذاع أولى حلقات برنامج "أفتنى".

وكشفت الدار عن أن برنامج "أفتنى" سيذاع فى تمام الساعة الـ 10 مساء كل يوم على صفحة الفيس بوك التابعة لـ دار الإفتاء المصرية.

وأشارت إلى أن البرنامج سيكون عبارة عن فيديو جديد يوميًا يعالج قضية من القضايا المهمة فى المجتمع، كما يسلط الضوء على الحكم الشرعى لمستجدات الحياة، ويشمل جميع مناحى الحياة وكل ما يهم المجتمع.