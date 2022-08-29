حياة كريمة.. محافظ مطروح: الدولة تقوم بجهود غير مسبوقة لـ بناء الإنسان

جدة - نرمين السيد - أكد خالد شعيب، محافظ مطروح، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالشباب لأنهم أمل الحاضر والمستقبل، مشددا على العمل على تنمية وعيهم وإدراكهم، مع تأهيلهم من خلال تنفيذ عدد من البرامج ككوادر للمستقبل.





جاء ذلك، خلال مشاركة محافظ مطروح فى الندوة التثقيفية التى نظمها الاتحاد الرياضى للثقافة الرياضية، بقاعة مكتبة مصر العامة فى مدينة مرسى مطروح.

تأتى الندوة، ضمن فعاليات مهرجان "الرياضة للجميع"، والذى ينظمه الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع، بالتعاون مع مديرية شباب مطروح.

حياة كريمة

وأشار محافظ مطروح إلى اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة له، والتى يواكبها إقامة عديد من المشروعات القومية، غير المسبوقة فى كافة ربوع مصر وصولا إلى أقصى القرى والتجمعات من خلال مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت إلى أن مطروح حظيت، خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، بتنفيذ عدد من المشروعات الشاملة فى جميع القطاعات بـ 11 قرية، كان نصيب مراكز الشباب والرياضة منها إنشاء ورفع كفاءة 4 ملاعب خماسية بنجيل صناعى، وإنشاء 3 مبانى مراكز شباب بإجمالى 7 مشروعات بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100%، واليوم تدخل محافظة مطروح المرحلة الثانية من خلال 23 قرية و7 تجمعات، من أجل توفير مزيد من الحياة الكريمة لأهالى مطروح

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وأكدت الندوة أهمية التأكد من مصادر المعلومات وحقيقتها قبل نشرها، ومدى تأثيرها على المجتمع، وأهمية أن تكون مصدرا للطاقة الإيجابية، وكيفية التعامل مع الغير من خلال شخصية واعية قادرة على التطوير بالتعلم والتواضع، والرغبة فى الحصول على المعرفة، وأهمية أن تكون الرياضة أسلوب حياة.

حضر فعاليات الندوة الدكتور عماد البنان رئيس الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع، وأعضاء الاتحاد من الفنانين وأساتذة الرياضة بعدد من الجامعات، ورؤساء الأقسام الرياضية بعدد من الصحف المصرية.