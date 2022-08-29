محافظة المنيا تكشف حقيقة رشق أحد قائدى القطارات بالحجارة وإصابته

جدة - نرمين السيد - كشفت محافظة المنيا، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية، حول إصابة أحد قائدى القطارات، بزعم قيام مجهولين برشق الحجارة على القطار أثناء مروره بنطاق محطة سكك حديد سمالوط.





وأكدت المحافظة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن ما تم تداوله غير صحيح تماما، وتبين بمراجعة الجهات المختصة أنه أثناء مرور القطارين رقم 162 والمتجه من القاهرة للوجه القبلى والقطار رقم 703 المتجه من الوجه القبلى القاهرة بمحطة سكك حديد سمالوط بمحافظة المنيا، حدث تطاير لقطع البازلت مما أدى إلى تهشم زجاج غرفة القيادة للقطار رقم 703، وتسبب ذلك فى إصابة مساعد قائد القطار نتيجة تطاير قطع الزجاج، وأحدث ذلك جرحا بسيطا بوجه المساعد وتم إجراء الإسعافات الأولية العاجلة له. كما أكدت محافظة المنيا، عدم توقف حركة القطارات، مهيبة بجميع المواقع والصفحات تحرى الدقة فيما يتم نشره.

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