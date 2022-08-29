هل يجوز تحويل النية من الفرض إلى النفل أو العكس؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، فى فتوى لها عبر فيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أنَّ استحضار النية يكون قبل الشروع فى الأعمال، فالنية شرط فى صحة الصلاة عند بعض الفقهاء، وجعلها البعض رُكناً من أركان الصلاة، وأمَّا تحويلها فى الصلاة فلا يجوز من فرض إلى فرض آخر ولا من نفل إلى فرض.

وتابعت، أنه ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك يبطل الصلاة من أصلها، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة تنقلب بذلك إلى نفل، أمَّا تحويل النية من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى نفل آخر؛ فإن ذلك جائز إذا وُجد عذر باتفاق، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز ذلك وإن لم يوجد عذر.