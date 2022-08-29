الطقس الآن.. الأرصاد: درجة الحرارة 27 والأجواء معتدلة بسبب نشاط الرياح

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجواء الطقس معتدلة ليلا بسبب نشاط الرياح الذى يعطى شعور أفضل بحالة الطقس؛ مؤكدا أن الحرارة الآن على القاهرة 27 درجة وسرعة الرياح 12 عقدة.





وأوضحت الهيئة، أن هناك أجواء حارة نهارا على القاهرة والوجة البحرى شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتنشط الرياح نسبيا على مختلف الأنحاء لتحسن الإحساس بحالة الطقس خاصة أوقات الليل.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.