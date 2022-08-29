وأوضحت الهيئة، أن هناك أجواء حارة نهارا على القاهرة والوجة البحرى شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتنشط الرياح نسبيا على مختلف الأنحاء لتحسن الإحساس بحالة الطقس خاصة أوقات الليل.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس الآن.. الأرصاد: درجة الحرارة 27 والأجواء معتدلة بسبب نشاط الرياح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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