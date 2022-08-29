البابا تواضروس يختتم ملتقى شباب لوجوس الثالث

جدة - نرمين السيد - وكان الملتقى قد استضاف المحامية الدولية الدكتورة مارى بقطر، حيث روت تجربتها المهنية، ودار حوار معها من قبل الشباب تضمن العديد من المناقشات وأجابت على أسئلتهم.

وفى السياق ذاته، اختتمت فى الفترة المسائية أعمال الملتقى وتضمنت فقرات الختام الذى شارك فيه عدد من أحبار الكنيسة، كلمات من الشباب المشارك فى الملتقى أعربوا خلالها عن سعادتهم بما رأوه فى مصر وما سمعوه من قصص وموضوعات روحية وعملية، وما اكتسبوه من خبرات إلى جانب ما عاشوه من أجواء روحية خلال الملتقى، وقدموا الشكر لقداسة البابا وفريق التنظيم.

وعرض فيديو قصير عن محتوى الملتقى على مدار أيامه الثمانية، وألقى قداسة البابا كلمة ختامية تحدث فيها عن أهمية الشباب للكنيسة ومستقبلها.

وأقيم ملتقى لوجوس للشباب فى نسخته الثالثة على مدار 8 أيام فى مركز لوجوس بوادى النطرون، تحت شعار back to the roots بمشاركة 200 من الشباب ينتمون لـ 35 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من أنحاء العالم كافة.