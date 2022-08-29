وقال المحافظ -فى تصريح اليوم الأحد - إن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التى تتم بالمراكز والقرى.
وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 222 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 على مساحة 25 فدانا و23 قيرطا و22 سهما، و38 ألفا و708 أمتار؛ وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض.
وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ: إزالة 16 حالة مخالفة جديدة ضمن الموجة الـ 20 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.