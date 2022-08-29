محافظ كفر الشيخ: إزالة 16 حالة مخالفة جديدة ضمن الموجة الـ 20

جدة - نرمين السيد - تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ 20 بمحافظة كفر الشيخ بتوجيهات المحافظ جمال نور الدين بإشراف ورئاسة المهندسة عايده ماضى السكرتير العام المساعد للمحافظة من إزالة 16 حالة مخالفة على مساحة 14 قيراطا و11 سهما بقرى مركز كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة.





وقال المحافظ -فى تصريح اليوم الأحد - إن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التى تتم بالمراكز والقرى.

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 222 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 على مساحة 25 فدانا و23 قيرطا و22 سهما، و38 ألفا و708 أمتار؛ وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض.

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.