غدا.. طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

ويتوقع الخبراء نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 33 25
طنطا 33 25
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 23
السلوم 30 23
سيوة 37 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 26
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 38 26
نخل 36 21
نويبع 40 27
طابا 39 26
كاترين 36 20
الطور 36 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 38 26
بنى سويف 38 26
المنيا 38 26
أسيوط 39 26
سوهاج 41 26
قنا 43 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 29
ادفو 44 29
أبوسمبل 43 28
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 28
حلايب 36 27
رأس حدربة 36 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 42 31
المدينة 42 33
الرياض 41 29
المنامة 39 32
أبوظبى 41 30
الدوحة 39 32
الكويت 44 30
دمشق 39 23
بيروت 32 28
عمان 38 23
القدس 35 21
غزة 31 25
بغداد 45 28
مسقط 33 28
صنعاء 28 16
الخرطوم 35 26
طرابلس 34 26
تونس 35 25
الجزائر 30 25
الرباط 26 19
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 33 19
اسطنبول 31 22
إسلام اباد 32 24
نيودلهى 35 28
جاكرتا 31 24
بكين 25 16
كوالالمبور 31 24
طوكيو 27 22
أثينا 31 23
روما 30 19
باريس 27 16
مدريد 34 21
برلين 23 13
لندن 23 14
مونتريال 26 18
موسكو 30 18
نيويورك 29 22
واشنطن 33 23
نواكشوط 30 26
أديس ابابا 21 12
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