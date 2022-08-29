غدا.. طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة غدا الأحد إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، ليكون الإحساس بالطقس حار رطـب نهارا على القاهرة الكبرى والـوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطـب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.





ويتوقع الخبراء نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 26

بنى سويف 38 26

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

ادفو 44 29

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 42 33

الرياض 41 29

المنامة 39 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 39 32

الكويت 44 30

دمشق 39 23

بيروت 32 28

عمان 38 23

القدس 35 21

غزة 31 25

بغداد 45 28

مسقط 33 28

صنعاء 28 16

الخرطوم 35 26

طرابلس 34 26

تونس 35 25

الجزائر 30 25

الرباط 26 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 33 19

اسطنبول 31 22

إسلام اباد 32 24

نيودلهى 35 28

جاكرتا 31 24

بكين 25 16

كوالالمبور 31 24

طوكيو 27 22

أثينا 31 23

روما 30 19

باريس 27 16

مدريد 34 21

برلين 23 13

لندن 23 14

مونتريال 26 18

موسكو 30 18

نيويورك 29 22

واشنطن 33 23

نواكشوط 30 26

أديس ابابا 21 12