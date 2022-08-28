انت الان تتابع خبر توقعات مخيفة لخريف 2022.. تغيرات مناخية وعواصف رعدية وأمطار شديدة والان مع التفاصيل

طقس الأسبوع الحالي الرطوبة تستمر في الارتفاع

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة المتوقعة مع بدء شهر سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن تستقر درجات الحرارة ما بين 34 لـ 35 درجة مئوية، ويكون على كلاً من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وينتشر طقس حار رطب على القاهرة، وأيضاً شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد في النهار ومائل إلى الحرارة ورطب في الليل على القاهرة، وحذر جميع خبراء الأرصاد من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة بشمال البلاد والوجه البحري وهذا ما ينتج عنه زيادة الشعور بالرطوبة، وتنتشر السحب المتفرقة على شمال البلاد والقاهرة.

توقعات مخيفة لخريف 2022 أمطار شديدة

وأما عن توقعات فصل الخريف 2022 فإن الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز التغير المناخي، أكد أنه من المتوقع أن تكون بداية الخريف قوية من حيث الأمطار القوية، والامطار الخريفية تكون مبكرة وشديدة عن كل عام، وتحدث تغيرات الطقس حول العالم في هذا الصيف، وتوجد زيادة المنخفضات المدارية والحرارية ويرجع هذا إلى سخونة الطقس بشكل عام في نصف الكرة الشمالي والذي يسبب احتباس حراري.