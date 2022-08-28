انت الان تتابع خبر نصيب الفرد من السلع التموينية مع بداية سبتمبر 2022.. اعرفوها وطمنوا قلوبكم والان مع التفاصيل





رياض - احمد صلاح - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الحالي من داخل المنافذ التموينية، ويأتي بواقع 50 جنيهاً للفرد الواحد في البطاقة التموينية إلى 4 أفراد، ويكون من الساعة 9 صباحاً للساعة الـ 7 مساءاً.

نصيب الفرد من السلع التموينية مع بداية سبتمبر 2022

وأصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قرار أنه مع بداية شهر سبتمبر القادم، يكون الصرف الجديد لجميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات بضوابط جديدة، ويكون الصرف كما يلي:

صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

صرف 2 كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصي 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها لـ 4 أفراد وأكثر.

وصرف كيس مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

مستحقات جديدة على التموين

ومن حق المواطن أن يصرف باقي مستحقاته من قائمة السلع والتي زادت عن 5 سلع جديدة، وهي سمنة نباتي ودقيق معبأ، وطحينة بيضاء وتونة ومربي ووصل عددهم لـ 29 سلعة.