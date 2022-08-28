انت الان تتابع خبر قصة وشم ميدوسا.. بيرمز للناجيات من التحرش وقالب السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في الساعات الأخيرة الماضية بسبب وشم ميدوسا، وتفاعل معه الكثير من الفتيات، وظهر البعض منهم لا يعرفون ما هي قصة هذا الوشم المثير للجدل.

الفتاة ميدوسا تثير الجدل

وتداول رواد السوشيال ميديا صور الفتاة التي تحاط بها الكثير من الثعابين، وهذا الأمر هو الذي جعل كلاً من تقع عينه عليها يتوقف أمامه ليكتشف سبب انتشار هذه الصورة المرعبة، وبعض الروايات تقوم إن ميدوسا هي فتاة جميلة إغريقية، وبسبب أن جمالها شديد حلت عليها لعنة أثينا وتحولت خصلات شعرها لأفاع، وهي كانت جميلة جداً داخل معبد أثينا وفي اليوم المشؤوم الذي تعدى عليها إله البحار بوسيدين، وعندما علم آلة الحكمة قرر أن يعاقب الضحية ويشوه وجهها وشعرها، واستعملت كمثال للتحرش، ولذلك شاركتها الفتيات وتصدرت التريند.

قصة وشم ميدوسا تنشر على السوشيال

واستعملت الفتيات التي تعرضت إلى التحرش وشم ميدوسا، وذلك حتى تتخلص من الحكاية التي أثرت داخلها لمدة سنوات كثيرة، وهذا الأمر هو الذي أصاب الكثيرين بالدهشة لكل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب هو كثرة استعمال الفتيات لها، وقال أحد الأشخاص “في تريند حزين أوى البنات بيشاركوا فيه حكايات الأيام التى تعرضوا فيها للتحرش أو الاغتصاب.. وأى بنت أتعرضت للتحرش أو الاغتصاب بتحط وشم ميدوسا على صفحتها”.

[وشم ميدوسا]