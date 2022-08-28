انت الان تتابع خبر سبب غلق مستشفى 57357 فرع طنطا.. مفيش فلوس وهذه حقيقة إخلاء مقرها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأقاويل خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن إغلاق مستشفى 57357 لعلاج الأطفال مرضى السرطان مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مما جعل الكثير يسأل حول سبب غلق المشفي.

وسادت حالة من الاستياء بين الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن هذا القرار الذي أكدته الإدارة الرئيسية للمؤسسة بالقاهرة.

سبب غلق مستشفى 57357 في طنطا: