«التعليم العالى» تشارك غدا فى الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - يشارك وفد من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى وعدد من قيادات الوزارة، غدًا الإثنين، فى المُلتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الشباب والوزارات المُختلفة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن الوزارة ستشارك فى المعرض من خلال جناح لها، وسيتم عرض من خلاله أبرز الخدمات والمشروعات التى تُنفذها الوزارة ومنها مبادرة "ادرس فى مصر"، والعديد من المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى توزيع مطويات وكُتيبات على زوار المعرض. وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزارة ستُشارك فى لقاء حوارى، وستشمل الجلسات النقاط التالية: "عرض خاص لإنجازات الحكومة فى بناء الإنسان خلال 8 سنوات – شباب العاصمة بيسأل – اسشراق المُستقبل الشبابى"، وعلى هامش المعرض، سيستمتع الحضور بأمسية ترفيهية وفنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة. ومن جانبه، أوضح أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الهدف الرئيسى من المُلتقى، هو تعزيز التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المُشتركة بين الوزارات وتنظيم برامج وأنشطة ومسابقات علمية وثقافية وفنية بين العاملين فى الوزارات، وتكوين فريق سفراء شباب العاصمة الإدارية الجديدة من شباب الوزارات الحكومية.

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