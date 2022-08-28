محافظ المنيا: تيسيرات جديدة للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، بسرعة البدء فى أعمال الصيانة لمرافق المنطقة الصناعية خاصة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، مع التنسيق مع ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الاشتراطات البيئية لعدد من المصانع بالمنطقة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ المنيا اليوم الأحد، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وإسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية وممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من المذكرات التفصيلية المعروضة من قبل مجلس الإدارة لتحديد موقفها القانونى لإتخاذ القرارات اللازمة حيالها، كما استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى المقترحات المقدمة لتطوير المجال الصناعى والفرص الاستثمارية داخل المحافظة؛ والعمل على تقديم التسهيلات للمصانع لزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار.