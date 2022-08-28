إيبارشية السويس تحتفل بخريجى الكليات والمعاهد

جدة - نرمين السيد - كرم نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، اليوم لأحد، خريجى الكليات والمعاهد من أبناء الإيبارشية.



جدة - نرمين السيد - كرم نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، اليوم لأحد، خريجى الكليات والمعاهد من أبناء الإيبارشية. ولفت البيان، إلى أنه تم تكريم 130 خريج من الكليات والمعاهد، بحضور عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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