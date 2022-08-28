تنسيقية الأحزاب تعد تقريرا عن ذكرى رحيل اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 10:26 مساءً - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن ذكرى رحيل اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية، جاء فيه أن محمد نجيب يوسف قطب ولد في 19 فبراير 1901 والتحق بالكلية الحربية عام 1917 وحصل على شهادة البكالوريا 1923 .

ولفت تقرير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن اللواء محمد نجيب التحق بكلية الحقوق، وكان أول ضابط بالجيش يحصل على ليسانس الحقوق، مشيرا الى أنه حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسى عام 1929 وانضم لتنظيم الضباط الأحرار الذى بدأه جمال عبد الناصر عام 1949 .

وأشار الى أنه في 23 يوليو عام 1952 أعلن أول بيان للثورة باسم اللواء نجيب ، وأصبح رئيسا لمجلس قيادة الثورة وشكل وزارته الأولى في سبتمبر 1952 ، وأصبح أول رئيس لمصر عام 1953 بعد تحول نظام الحكم للجمهورى، وظل رئيسا للبلاد حتى عام 1954 وتوفى في 28 أغسطس 1984 .