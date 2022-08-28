متحدث الصحة: المخزون الاستراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية يكفى 7 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 10:25 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الاستشارات الصحية عن بُعد، تستهدف إنشاء 300 وحدة لتشخيص الحالات المرضية على مستوى الجمهورية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، أن الهدف من مبادرة الاستشارات الصحية عن بُعد هو إتاحة الاستشارة الطبية للمريض من مستويات أعلى، عبر وحدات متنقلة مجهزة على أعلى مستوى دون التقيد بالمكان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الوحدات المتنقلة احتاجت إلى بنية تحتية معلوماتية قوية، كما أنها تحتوى على أجهزة تتيح اتصال الطبيب المعالج المتواجد فى أماكن بعيدة بالمريض عن بُعد، مشيرا إلى أن المبادرة مدعومة بأجهزة معلوماتية متطورة.

وأردف حسام عبد الغفار، أن القيادة السياسية وجهت منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لفترة لا تقل عن 7 أشهر، ويوجد تأمين للمخزون بالمخازن المختلفة، وليس هناك أى نقص فى الأدوية والمستلزمات على مستوى المستشفيات الحكومية.