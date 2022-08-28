جامعة طنطا تبحث مع مؤسسة 57357 تولى إدارة المستشفى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى مع ممثلى مؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتولى جامعة طنطا إدارة مستشفى 57357 فرع طنطا.





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