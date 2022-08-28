الجمعة.. وزارة الأوقاف تفتتح 17 مسجدا

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف "17" مسجدا جديدا "إحلالا وتجديدا" يوم الجمعة القادم، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من بداية شهر يوليو الماضى حتى تاريخه "126" مسجدا، منها "108" مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، و"18" مسجدا "صيانة".





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