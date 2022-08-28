الصحة: مبادرة متابعة الأمراض عن بعد تستهدف إنشاء 300 وحدة للتشخيص

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، فى مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن المباراة تستهدف إتاحة الاستشارة الطبية للمريض من مستويات أعلى عبر وحدات متنقلة مجهزة على أعلى مستوى دون التقيد بالمكان، مشيرا إلى أن الوحدات المتنقلة احتاجت إلى بنية تحتية معلوماتية قوية، كما أنها تحتوى على أجهزة تتيح اتصال الطبيب المعالج المتواجد فى أماكن بعيدة بالمريض عن بعد.

وأوضح المتحدث أن المبادرة مدعومة بأجهزة معلوماتية متطورة، مبينا أن المبادرة تستهدف جميع التخصصات عدا الحالات الطارئة، وتراعى وصول الخدمة الطبية لكافة المواطنين بسبل ميسرة.

وحول المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار إلى أن القيادة السياسية وجهت منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لفترة لا تقل عن 7 أشهر، مؤكدا عدم وجود أى نقص فى الأدوية والمستلزمات على مستوى المستشفيات الحكومية.