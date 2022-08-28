صحة السويس: تذليل المعوقات أمام المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صادر عن مديرية الصحة بالسويس اليوم، وأشار وكيل الوزارة إلى أن الاجتماع استعرض فيه المنسقين موقف تلك المبادرات حيث قامت مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بفحص 135 ألف مواطن منذ انطلاقها، وتابعت مبادرة العزل المنزلى تقديم الرعاية الطبية لعدد 3650 حالة مصابة بفيروس كورونا وذلك من انطلاق أعمال المبادرة، كما تم استعراض موقف مبادرة فيروس سى والكشف عن الأمراض غير سارية والتى تستهدف فحص المترددين على الأقسام الدخلى والعمليات بمستشفى السويس العام والحميات والصدر حيث تم عمل 4181 تحليلا سريعا للكشف عن الأمراض غير السارية فيروس C وB وhiv من بداية المبادرة.

وأوضح منسق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، أن المبادرة قامت بفحص 31 ألفا و845 طفلا بنسبة تغطية تجاوزت 87٪، واستعرضت مبادرة صحة الأم والجنين الكشف المبكر والتى استهدف منع حدوث مضاعفات للأم والجنين بأنه تم فحص 6934 سيدة منذ بدء المبادرة، كما تم استعراض موقف مبادرة القضاء على "السمنة – التقزم – الأنيميا" بين طلاب المدارس بالقطاع الريفى والذى حققت نسبة تغطية فى عامها المنقضى بنسبة 93%.

وأشار إلى أنه تم بحث خطة إدارة الصحة المدرسية عن العام الدراسى 2022 2023 والتى تستهدف 27 مدرسة بالقطاع الريفى بمستهدف تقديرى مبدئى 19 ألفا و624 طالبا، كما تم استعراض موقف مبادرة صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى حيث حققت المبادرة فى عاميها الثانى والثالث فحص 32 ألفا و127 ألف سيدة.