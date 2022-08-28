جامعة سوهاج تناقش الاستعداد للمشاركة بمعرض التعليم العالى للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة سوهاج مصطفى عبد الخالق، أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية مواجهة التغيير المناخى بالمحافظة، وإعداد المخرجات النهائية التى ترقى لمستوى الشراكة والتنافسية للمشاركة بمعرض التغييرات المناخية.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء لجنة استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية للمشاركة بمعرض "التعليم العالى للتغييرات المناخية" ومناقشة ما تم إنجازه فى محاور خطة استراتيجية المحافظة للتغييرات المناخية لعام 2050.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بقضية التغير المناخى، استنادا إلى الدور الحيوى الذى تقوم به مصر، وتوليها رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إليها القيادة السياسية.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع وضع عدد من المخرجات النهائية لإستراتيجية التغيرات المناخية بالمحافظة، ومنها عرض ما تم إنجازه فى كل محور من محاور الخطة الاستراتيجية لمواجهة التغييرات المناخية بالمحافظة، والتى تشمل المشروعات والمبادرات التنموية الخضراء بالمحافظة والجامعة، والمشروعات والأفكار البحثية المناخية التطبيقية، وأيضا الوحدات والمراكز والمجالس المرتبطة بالتغيرات المناخية؛ والبرامج التعليمية المعنية بالتغيرات المناخية، والفعاليات حول التغيرات المناخية، والمسابقات المناخية والبيئية، بجانب عرض المقترحات الإجرائية التى تعظم من الحد من التغيرات المناخية بالمحافظة.