نائب محافظ القاهرة: تطوير شارع «الأشراف» بحى الخليفة بصورة تحاكى جمال المعز

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى شارع "الأشراف" بنطاق حى الخليفة والذى يحتوى على عدد هائل من أضرحة آل البيت، للوقوف على آخر معدلات الإنجاز وما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ والأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار، والذى يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب وذلك بحضور فريق العمل ومقاول تنفيذ الأعمال وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية والحى والصرف الصحى.
وأشارت نائب المحافظ إلى قرب الانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى وما يتضمنه من تطوير شامل للمنطقة والشارع عبر إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحى ورصف الأرضيات ونظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة تتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمى، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار بنطاق الشارع ودهانها ومنها أسوار متنزه الخليفة.
وأوضحت عبد المنعم أنه جرى أعمال ترميم كاملة لعدد من البنايات التراثية بالشارع واستخدام الفراغات العامة بالشارع للحفاظ على روح وعبق القاهرة التاريخية، منوهة بأنه جارِ استكمال الأعمال ووضع أحواض المزروعات على جانبى الشارع وجارى أعمال نافورة المياه الأرضية بمحيط متنزه الخليفة وتطوير مدخل الشارع فى ناحية اتجاه ميدان السيدة نفيسة من خلال إضافة الإنارة الديكورية والتشجير وإضافة السياج الشجرية بمواقع مختلفة بنطاق الشارع لإضافة اللمسات الجمالية للمنطقة.
وشددت عبد المنعم على الالتزام بكافة الأعمال المدرجة فى أعمال التطوير وفقًا للجدول الزمنى، موجهة فريق العمل بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات خاصة فى ظل قرب الانتهاء من المشروع.
يأتى ذلك فى إطار سعى المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة عبر أجهزتها بإبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية تشع بتاريخها العريق وانعكاس ذلك على جذب السياحة الداخلية والخارجية حسب التوجيهات الرئاسية بتطوير أضرحة ومقامات ومسارات مزارات آل البيت الشهيرة بالقاهرة التاريخية قبلة عشاق آل رسول الله وتضافر الجهود بجعلها متحف مفتوح.
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