الأنبا بسادة يفتتح كنيسة القديس يوسف بأخميم الجديدة

جدة - نرمين السيد - وصلى نيافته القداس الإلهى بالكنيسة ذاتها، وشاركه الصلوات نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقى، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان الدير.

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