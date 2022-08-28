عاجل- قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: • الدكتور محمد عبدالنعيم محمد عثمان، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب. • الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابى، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشؤون الدراسات العليا والبحوث. • الدكتور عصام أحمد على أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس. • الدكتور خميس محمد خميس عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية جامعة مدينة السادات. • الدكتور أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا. • الدكتور محمود الزعبلاوى محمد البدوى، عميدًا لكلية الزراعة جامعة بنها. • الدكتور أسامة عبدالفتاح مدنى عبدالبر، عميدًا لكلية الآداب جامعة المنوفية. • الدكتور أمال جمعة عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة الفيوم. • الدكتور محمود على عبدالفتاح عبدالرازق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الفيوم. • الدكتور صالح عبدالعليم محمد معوض، عميدًا لكلية العلوم جامعة الفيوم. • الدكتور مجدى محمد أمين حسن، عميدًا لكلية الطب البشرى جامعة سوهاج. • الدكتور أحمد عبدالوهاب حسن عبدالله، عميدًا لكلية التجارة جامعة بنى سويف.

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