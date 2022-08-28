«الخارجية» تنظم زيارة لسفراء الدول الآسيوية إلى وزارة الشباب والرياضة

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبالهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات بالوزارة، وتم الإعداد لتنظيم الاجتماع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعريف سفراء الدول الآسيوية وأستراليا ونيوزيلندا بالرؤية الوطنية إزاء أولوية الاهتمام بمجالى الشباب والرياضة، واطلاعهم على الإنجازات والنجاحات التى تم إحرازها خلال الأعوام الأخيرة وانعكاساتها على تنمية القاعدة الشبابية الواسعة فى مصر كجزء رئيسى من خطة التنمية 2030.

وتم خلال اللقاء تناول عرض موجز للاستراتيجية الوطنية للشباب والتى تهدف بالأساس إلى تنمية الشباب المصرى، وأكد وزير الشباب والرياضية على أهمية حملات التوعية المجتمعية وتعزيز شعور المواطنة لدى الشباب، مستعرضا الأنشطة والمشروعات المقامة لتنمية المرافق الرياضية على مستوى الجمهورية.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية فيما يتعلق بتنمية وتأسيس مرافق رياضية جديدة طبقا للمواصفات القياسية وبأحدث التقنيات العالمية بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك أوجه تعزيز أنشطة تبادل الشباب مع الدول الصديقة والتأكيد على تعزيز أطر التعاون بين الجانبين.