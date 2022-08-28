السفير المصرى يلتقى سكرتير الدولة البرتغالى للشئون الخارجية والتعاون

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، اليوم الأحد، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالى "فرانسيسكو أندريه" للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بجوانبها السياسية والفنية، والتطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين، كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل التعاون الثلاثى بين البلدين فى القارة الإفريقية.





وتناول النقاش بحث تدشين خط للطيران المباشر بين البلدين من خلال شركة AIRCAIRO. ومن ناحية أخرى، أكد الجانبان على الأهمية الكبرى لانعقاد المنتدى الاستثمارى المزمع عقده بالبرتغال فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم كخطوة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادى والتحضير لانعقاد مجلس الأعمال ما بين البلدين على هامش أعمال الدورة الثانية القادمة للجنة المشتركة وذلك حين عقدها.

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