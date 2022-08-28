محافظ الإسكندرية يتابع الإنجازات بالمركز التكنولوجى بحى المنتزه أول

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد الإنجازات التى تمت بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنيين بحى المنتزه أول، والتى جاءت فى إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمى.





وأشاد المحافظ بالإنجازات التى حققها المركز التكنولوجى بالمنتزة أول، موضحًا أنه المركز الأول على مستوى الجمهورية الذى قام بتقديم تقنية "QR Code الماسح الرمز" لمعرفة المستندات المطلوبة للخدمات المقدمة وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث من خلالها يستطيع المواطن التعرف على المستندات المطلوبة قبل أن يأتى إلى المركز.

وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم - أن أعمال التطوير بالمركز التكنولوجى بالمنتزة شملت أيضا الاهتمام بذوى الهمم فى ضوء توجيهات الدولة، لافتا أنه تم عمل بعض الفيديوهات بلغة الإشارة لتعريف المواطن الأصم بالمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة، تم عمل قناة تليجرام لوضع تسجيلات صوتية للمستندات المطلوبة وكذبك طباعة دليل خدمات وزارة التخطيط بطريقة برايل وذلك بالتعاون مع جمعية دنيتنا للمكفوفين.

وأكد "الشريف" أن المحافظة حريصة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باتباع الأساليب والطرق الحديثة التى تواكب سياسة الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الإسكندرية اتخذت خطوات ثابتة نحو التحول الرقمى، وكانت على رأس تلك الخطوات الرائدة: إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية الجديدة لإتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بـ5 أحياء، وذلك من خلال "بوابة خدمات المحليات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية وتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة لمنظومة التحول الرقمى بنطاق أحياء الإسكندرية، فضلا عن رفع كفاءة وتأهيل العاملين فى مجال التحول الرقمى وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المنظومة.

وأضاف أنه تم كذلك افتتاح وحدة السجلات الإلكترونية والميكروفيلم بالديوان العام، حيث تعمل على الأرشفة الإلكترونية للمستندات المهمة للإدارات والأحياء والأفرع والأقسام داخل ديوان عام المحافظة بأطول مدة حفظ آمن وأقل حيز تخزين مع سهولة وسرعة عمليات البحث والاسترجاع.