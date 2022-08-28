وزير التموين: السيسى يولى المعارض ‏أهمية خاصة لتخفيف ‏العبء عن المواطن

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى ‏المعارض أهمية خاصة لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف ‏العبء عن المواطن بالتخفيضات الموجودة بها.





وأشار المصيلحى، إلى أن ‏المعرض الرئيسى الخاص بـ أهلا مدارس سيشرف بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الافتتاح سيكون فى الأول من سبتمبر ولمدة 10 ‏أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر على مساحة 6000 متر، وبمشاركة 199 ‏عارض متنوع ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته، بالإضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوى الهمم، كما سيشارك عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن.

وأضاف وزير التموين، خلال ‏لقائه والعارضين بمعرض أهلا المدارس، أنه سيتم إنشاء 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات و119 معرضا ‏فرعيا و33 شادرا، بالإضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.‏

من جانبه صرح أحمد كمال المتحدث الرسمى ‏للوزارة معاون الوزير، أن الدكتور على ‏المصيلحى، أثنى على ‏المعروضات بالمعرض العام الماضى، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن المعرض فى الأعوام الماضية عُرض فيه ‏منتجات مصرية بنسبة كبيرة وبجودة عالية.

وأوضح كمال، أن العارضين أبدوا استعدادا كبيرا للتخفيضات بالمعرض، مشيرين إلى أنها ستصل فى بعض المنتجات إلى الخمسين جنيها، إضافة إلى التخفيضات بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام تصل إلى 30%، وأن الأحذية فى بعض المعروضات ستتفاوت أسعارها ما بين 175 جنيها إلى 195 جنيها، والملابس بها معروضات تتفاوت ما بين 20 جنيها إلى 50 جنيها.

وأكد أن العارضين خلال اجتماعهم بالتجارة أشادوا بالتسهيلات المقدمة من الوزارة لهم، منوها بأن جمعية مصر اليوم للتنمية المستدامة ‏والخدمات الإنسانية نظمت 8 شوادر بمحافظات ‏القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية.