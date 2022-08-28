الزملوط: بدء الربط الإلكترونى بين مجمع المصالح المميكن والعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، البدء فى إجراءات الربط الإلكترونى لمجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشائه بالخارجة، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لبدء انتقال الجهات الحكومية، بجانب إعداد خطة لاستغلال مبانى المصالح الحكومية المتنقلة للمجمع الحكومى، فى إقامة مشروعات تنموية وخدمية.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذى بمشاركة نواب القيادات التنفيذية بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية والشعبية.

وأكد المحافظ -خلال الاجتماع- حرصه على تفعيل دور القيادات التنفيذية من الصف الثانى وتأهيل كوادر قادرة على استكمال مسيرة العمل وضخ أفكار ومقترحات مبتكرة تسهم فى تطوير الأداء الإدارى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما استمع إلى آراء ومقترحات الحضور من نواب أعضاء الجهاز التنفيذى؛ وبحث معهم موقف المشروعات والمبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها وفقًا لخطة التنمية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماعات دورية برئاسة نائب المحافظ وحضور نواب القيادات التنفيذية والقيادات الشابة، وإطلاق مبادرة لجمع زكاة الزروع بالتزامن مع موسم حصاد التمور بالتعاون بين المحافظة والمستثمرين والمواطنين والمجتمع المدنى، يخصص عائدها لصالح الحالات الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

كما طالب المحافظ ببحث إقامة فصول لكليات جامعة الوادى الجديد بمركز الداخلة تكون نواة لإنشاء فرع الجامعة بالمركز، بالإضافة إلى متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والمساجد والشوارع وتكثيف حملات المرور للتأكد من تنفيذ الخطة بما لا يؤثر على مستوى الإنارة المطلوب.

وأكد ضرورة التوسع فى إقامة معارض "أهلا مدارس" بالتزامن مع قرب العام الدراسى الجديد لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة والحد من ارتفاع الأسعار.