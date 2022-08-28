التعليم العالى: «الأعلى للجامعات» الجهة الوحيدة المنوط بها معادلة الشهادات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا معادلة الشهادات التى يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، ولا توجد أى جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجى الجامعات داخل مصر وخارجها.





جاء ذلك فى إطار توضح للوزارة، تعقيبًا على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن اعتزام إحدى النقابات المهنية مُعادلة شهادات الخريجين، وتقديم الاستشارات للطلاب فى اختيار الجامعات التى يُفضل الالتحاق بها، وكذلك رفض النقابة تسجيل خريجى الجامعات الأجنبية فى النقابة.

كما أكدت التعليم العالى والبحث العلمى، أن جميع الجامعات الخاصة والأهلية العاملة فى مصر، هى مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وصادر لها قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالى بها مستشارون دائمون بجميع هذه الجامعات للمُتابعة والتقييم، وجميع الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات، وقائمة مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة بمصر مُعلنة على الموقع الإلكترونى للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يجوز قانونًا أن تُصدر إحدى النقابات تقييمًا جُزافيًا بتفضيل جامعات عن أخرى على أسس غير قانونية وغير موضوعية، بما يُسئ إلى سمعة الجامعات بدون وجه حق.

ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يُعادل الشهادات الحاصل عليها الطلاب من الخارج، وفق القواعد العلمية والقانونية التى أقرها المجلس، كما يعلن المجلس عبر موقعه الإلكترونى أسماء الجامعات الأجنبية التى لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية.

وأهابت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأولياء الأمور والطلاب عدم الانصياع وراء إدعاءات زائفة لأغراض مجهولة وغير موضوعية، أهابت بأولياء الأمور والطلاب بالرجوع إليها من خلال جميع وسائل التواصل المُتاحة، للإجابة عن أى استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة.