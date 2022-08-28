«علامات نهاية الأيام» فى عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - أذيعت، اليوم الأحد، كلمة للأب القمص إرميا بولس كاهن كنيسة السيدة العذراء بشارع عياد بك بشبرا، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القمص إرميا، من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر مسرى، موضوع إنجيله وهو علامات نهاية الأيام الوارد فى إنجيل مرقس الأصحاح الثالث عشر. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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