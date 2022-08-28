وزير التعليم العالى يؤكد استكمال تطبيق خطة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والمدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى، وأعضاء المجلس.

فى مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور، لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور، على دور الوحدة الحيوى فى دعم العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الأداء المُتميز للوحدة خلال الفترة الماضية، ومُساهمتها الفعالة فى دعم مشروعات تطوير التعليم العالى.

وأكد الوزير، ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية والمالية لخطة تطوير الوحدة للعرض والمناقشة خلال الاجتماع المقبل.

كما أكد على استكمال تطبيق خطة التحول الرقمى بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمى فى الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتى التحول الرقمى، ومشروعات تطوير التعليم العالى، وكذلك مُتابعة تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة فى مجال التعليم العالى، ودعم التحول الرقمى الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، عبر تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام فاروق خطة الوحدة للعام المالى 2022-2023، والتى تضم عدة محاور منها، دعم الجودة لاستكمال تأهيل الاعتماد الدولى للبرامج والكليات والجامعات، وتأهيل المعامل، وتطوير الاختبارات العملية، ومُتابعة مشروعات مراكز القياس والتقويم، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى التعليم الفنى التكنولوجى، وتطوير ومتابعة البرامج الجديدة قبل اعتمادها، وتنظيم دورات تدريبية لمُنسقى البرامج، وإعداد دليل استرشادى لها.

كما تشمل الخطة إعداد دراسات سوق العمل، وإنشاء 5 مراكز للتطوير المهنى بالجامعات، وإعداد دراسات تفصيلية لسوق العمل، وإنشاء الوحدة المركزية للتطوير المهنى ودراسات سوق العمل، وكذلك تتضمن الخطة، إعداد المخطط العام للتعليم العالى، واستراتيجية التعليم الفنى والتكنولوجى، واستراتيجية المعاهد العليا، وإعداد موازنة البرامج والأداء.

واستعرض الاجتماع مُساهمة الوحدة فى تطوير التعليم العالى منذ نشأتها وحتى الآن وتشمل، المُساهمة فى اعتماد 153 كلية و57 برنامجًا من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، واعتماد 117 معملاً من EGAC، وتطوير مراكز ضمان الجودة فى 17 جامعة، ووضع نظام داخلى للجودة فى حوالى 244 كلية، والمُساهمة فى تطوير مراكز ووحدات القياس والتقويم فى 27 جامعة و 175 كلية، وتطوير 33 مركزًا للتميز، وتجهيز مراكز البيانات فى 27 جامعة.

وساهمت الوحدة فى تطوير شبكة ربط الجامعات الحكومية، وتطوير البنية التحتية فى 45 معهدًا من المعاهد الفنية، ودعم حوالى 91 فكرة ابتكارية للطلاب، وحصول 9 جامعات على الأيزو 9001/2015، وفى تقييم ومتابعة 300 برنامج جديد، وتدريب 6 آلاف عضو على الاختبارات الإلكترونية، وساهمت الوحدة فى توفير أجهزة تأمين البيانات فى 18 جامعة.

وتناول الاجتماع عرضًا لمخرجات وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالى للعام المالى 2022-2021، بتمويل يصل إلى 98.8 مليون جنيه.

كما استعرض الاجتماع نتائج نداءات الوحدة، حيث بلغ إجمالى المشروعات المُقدمة على مستوى الوحدة 135 مشروعًا، وتم قبول 94 مشروعًا فى مجالات، دعم التميز، وتأهيل المعامل للاعتماد الدولى، ودعم الجودة والتأهيل للاعتماد، ومراكز القياس والتقويم.

وناقش الاجتماع عدة مقترحات لتطوير الوحدة، ومُناقشة الهيكل الجديد المقترح.