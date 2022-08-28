65 مليون جنيه لتطوير 31 مدرسة بمحافظة الدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اعتماد وإسناد رفع كفاءة وتطوير 31 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة هذا العام بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه بمراكز ومدن وقرى الدقهلية إلى فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.





وأشار المحافظ -فى تصريح له اليوم الأحد - إلى أنه تقرر تسليم مواقع المدارس التى تشملها أعمال رفع الكفاءة والتطوير فى 30 أغسطس الجارى للبدء فورا فى تنفيذ الأعمال المذكورة، وثمن جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب أبناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية بما يستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضح أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات وفى مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة فى التعليم بمراحله المختلفة على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية فى نطاق محافظة الدقهلية من خلال طرح هذا العدد الكبير من المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبى احتياجات ومطالب أبناء المحافظة ويسهم بشكل كبير فى خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والمهندس يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.